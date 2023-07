Pier Paolo Pasolini andava male in italiano, trovate le pagelle

Pier Paolo Pasolini andava male in italiano. Lo riporta RaiNews. A provare quello che può essere considerato un paradosso sono i registri scolastici della scuola primaria Vittorino da Feltre di Sacile in provincia di Pordenone, dove il piccolo Pasolini frequentò la terza e la quinta elementare. Registri che si pensava essere persi o distrutti e che invece dopo varie decadi sono stati trovati da un ex preside di quella scuola, oggi volontario, in mezzo al marasma delle scartoffie. Stava mettendo a posto e, per puro caso, si è ritrovato tra le mani le pagelle di Pasolini dalle quali emerge che aveva tutti voti eccellenti, tranne per l’italiano. All’esame di quinta elementare venne perfino rimandato nella materia a conferma che nella vita tutti possono cambiare.