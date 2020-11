Polizia locale: 176 sanzioni sulle strade con telelaser e scout-speed

Sono 176 i verbali accertati solo in ottobre dalla Polizia locale della Valmarecchia per eccesso di velocità, 45 dei quali per il superamento del limite consentito in una misura compresa fra i 10 e i 40 chilometri orari e uno per aver superato il limite di oltre 40 chilometri orari (544,00 euro la sanzione prevista per quest’ultimo caso oltre alla decurtazione di sei punti per la patente di guida). Fra le vie sottoposte a controllo con l’utilizzo dello scout-speed e telelaser, la strada statale Emilia all’altezza di Santa Giustina, via Marecchiese, via Provinciale Uso nella frazione di Stradone, via Vecchia Emilia nei pressi del centro abitato di Casale, via Canonica e via Santarcangelo-Bellaria all’altezza del centro abitato della frazione La Giola.





Le verifiche hanno interessato anche i Comuni di Verucchio (via Cantelli) e Poggio Torriana (Sp 14 Santarcangiolese, Sp 13 Camerano e via Colombarina). “I controlli sul rispetto dei limiti di velocità sia nel centro urbano che nelle frazioni – afferma l’assessore alla Polizia locale Filippo Sacchetti – costituiscono una priorità fra le attività in capo alla nostra Polizia locale. Troppo spesso infatti non si riflette a sufficienza sulle gravi conseguenze che possono avere comportamenti non conformi al codice della strada, come l’eccesso di velocità e la guida con l’uso del cellulare senza auricolare e viva voce. Proprio ieri una pattuglia della Polizia locale ha sorpreso un gruppo di ragazzini intento a manomettere il quadro elettrico della pubblica illuminazione di via Andrea Costa e del parco Francolini, rimasti al buio per alcune ore.