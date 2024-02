Polvere di grillo per cibi: è marchigiana la prima azienda ad avere l'ok per produrla e venderla

Nel video l'intervista a Jose Cianni, amministratore delegato di Nutrinsect

Biscotti, pasta, snack. Da quando l'Unione europea ha autorizzato la vendita di alimenti a base di insetti, se ne sente parlare sempre più spesso. Ebbene la Nutrinsect, azienda di Montecassiano, Macerata, è la prima e unica in Italia ad aver ricevuto l'ok per la produzione e commercializzazione di polvere di grillo liofilizzata. "Ci tengo a sottolineare - afferma Jose Cianni, amministratore delegato di Nutrinsect - che vogliamo solo offrire un'alternativa, in vista dell'aumento della popolazione mondiale. Non vogliamo sostituire le proteine animali".

Nata nel 2016 come start-up, oggi è arrivata a un allevamento da dieci milioni di grilli domestici, con un impianto di mille metri quadrati. Ma il sogno è diventare l'azienda più grande in Europa. Già ora un salto importante, con il passaggio da una produzione destinata solo a mangime animale a una ampliata anche all'alimentazione umana. L'obiettivo è automatizzare completamente il procedimento, per ridurre al minimo il contatto dell'uomo con gli insetti e garantirne il benessere. Ma la produzione guarda anche alla salvaguardia dell'ambiente. "Utilizziamo poche risorse e spazio con zero impatto ambientale - spiega Cianni -. Del grillo non si butta via niente, nemmeno le feci, che sono un ottimo fertilizzante".

I cibi del futuro però sono ancora guardati con sospetto da una parte della popolazione e il Governo ne ha regolamentato la vendita, prevedendo comparti separati in negozi e supermercati. L'azienda di Montecassiano si dice d'accordo e, anzi, invita il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida a visitare lo stabilimento. "Realizziamo un prodotto 100% Made in Italy e pensiamo che il consumatore debba sapere cosa sta mangiando. Sarebbe un onore invitare il ministro - conclude il l'amministratore delegato di Nutrinsect - perché non abbiamo capito il motivo di questa pubblicità negativa che circola e sarebbe bello che ci incontrasse per parlarne".

Nel video l'intervista a Jose Cianni, amministratore delegato di Nutrinsect