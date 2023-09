Post-alluvione, Commissario Figliuolo incontra i sindaci: “450 milioni per il territorio”

Sentiamo Francesco Figliuolo

A Rimini, il Commissario alla ricostruzione post-alluvione Francesco Figliuolo incontra sindaci e amministratori della Provincia, insieme al Presidente Jamil Sadegholvaad e alla vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, con i quali ha poi fatto un sopralluogo sui luoghi più colpiti da frane e smottamenti: i Comuni dell'entroterra di Casteldelci e Sant'Agata Feltria.

In Provincia anche un punto stampa, durante il quale ha ribadito passi e strategia. Al lavoro su tre ordinanze – la prima, pilota, ha a tema risorse e interventi sui corsi d'acqua, le successive guarderanno la rete viaria e le altre opere, per complessivi 450 milioni di euro.

Sullo sfondo, il lavoro di sinergia con Anac, magistratura gius-contabile, Corte dei Conti per mettere in campo procedure che diano massima garanzia di legalità. "Al lavoro anche sulle istruttorie per i ristori a famiglie e imprese, alle quali – dice - “come ha detto il presidente Meloni, sarà assicurato il completo ristoro". Per gestirle, si utilizzerà la piattaforma già in uso per il sisma dell'Emilia del 2012; sarà operativa entro il 15 novembre.