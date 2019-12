Presepe di Riccione vandalizzato, identificato l'autore del gesto

La notte della Vigilia di Natale è stato vandalizzato il presepe al porto canale di Riccione, una preziosa installazione con statue a grandezza naturale in resina firmate Fontanini, creatore tra i più noti e conosciuti Presepi d’Italia. Un grosso petardo ha mandato in frantumi lembi delle statue. La Polizia Locale si è messo subito sulle tracce del teppista, arrivando ben presto ad identificare un 23enne. Il giovane è stato così segnalato alle autorità competenti ed è stato quindi indagato a piede libero per il reato di danneggiamento aggravato di opera esposta alla pubblica reverenza e esplosioni pericolose in luogo pubblico. Formale denuncia, immediatamente dopo il fatto, è stata presentata dalla società Geat che ha collocato l'opera artistica per conto del Comune di Riccione.