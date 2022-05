Prodi a Rimini: "Europa ha dato prova di unità. Ora serve un esercito"

Di guerra e di futuro dell'Europa ha parlato Romano Prodi, a Rimini per presentare il suo libro "Le immagini raccontano l'Euroapa'. Durante l'incontro, al Teatro degli Atti, si è parlato di Unione Europea, di geopolitica e anche di equilibri tra blocchi contrapposti nel mondo. Nel libro affrontato il tema dell'Europa basata su pace e democrazia. L'ex presidente della Commissione europea, pur nelle difficoltà del momento, non nasconde ottimismo per l'Unione.



"Bisogna essere sinceri: non se lo aspettava nessuno. Ho avuto molta paura il 18 febbraio quando la chiesa ortodossa ucraina e russa si sono separate: lì ho capito che qualcosa stava andando fuori controllo, però nessuno prevedeva questo. Quanto al resto l'Europa ha dato prova di unità, di serietà: adesso il problema è fare la pace, trovare un compromesso. Sul futuro dell'Europa credo che si sia imparata la lezione di andare avanti assieme, costruire assieme la politica estera: l'allargamento va completato con esercito e politica estera".