Provoca incidente mortale e scappa: aveva la patente sospesa

Due morti, tre feriti di cui uno grave e l'autista di un furgone che scappa senza prestare i soccorsi. È il tragico bilancio di un incidente avvenuto poco dopo le 18,30 di ieri a Caprara di Campegine, in provincia di Reggio Emilia. Stando alle prime ricostruzioni dei Carabinieri, un camioncino ha perso il carico di impalcature che trasportava e che è andato a finire in strada, colpendo diverse auto.

Sono due ragazzi di 19 e 21 anni, residenti entrambi a Reggio Emilia, le vittime. Nell'incidente sono rimaste ferite anche cinque persone, tra cui un 21enne che viaggiava come passeggero a bordo dell'auto delle vittime: è stato portato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Parma dov'è ricoverato in prognosi riservata.

È stato rintracciato e arrestato questa mattina dai carabinieri di Guastalla il presunto conducente dell'autocarro. L'uomo, reggiano, 39 anni, si è rifiutato di sottoporsi all'alcol-test. Era alla guida con patente sospesa: gli era stata ritirata ad agosto per guida in stato d'ebbrezza. È accusato di omicidio stradale, lesioni personali gravissime e fuga da incidente in caso di omicidio e lesioni, ora a disposizione della Procura diretta da Gaetano Paci.