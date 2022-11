Questione migranti: è strappo Italia-Francia

La Francia ha deciso: la Ocean Viking arriverà domani a Tolone, un terzo dei passeggeri sarà ricollocato in suolo francese. Lo annuncia il Ministro dell'Interno Gérald Darmanin. Poi lo strappo: denuncia la 'scelta incomprensibile' di Roma di vietare lo sbarco nei porti italiani; sospende 'con effetto immediato' l'accoglienza prevista di 3.500 rifugiati attualmente in Italia; invita 'tutti i partecipanti al meccanismo di ricollocamento europeo a fare altrettanto e aggiunge: “ci saranno conseguenze forti sui rapporti bilaterali”. Ritorsione, pare, a partire dalle misure di “rafforzamento dei controlli alle frontiere”. Attaccano le opposizioni: per il leader del terzo polo, Carlo Calenda “la Francia sbaglia, ma Meloni eviti forzature - dice, mentre certifica “il disastro Piantedosi”. Per il 5Stelle Giuseppe Conte, “uno spettacolo che non rende onore alla Storia di due Paesi membri fondatori della comunità europea'.

E se Laura Boldrini del PD parla di un “capolavoro del governo Meloni nei rapporti Italia-Francia”, è il Sottosegretario Giovanbattista Fazzolari di Fratelli d'Italia a parlare di “pessima immagine e reazione scomposta di Parigi, che ha ricollocato solo 38 persone – osserva - mentre di fatto chiede che l'Italia accetti una situazione di illegalità”. Parla il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi: “La reazione della Francia al dare accoglienza a 234 migranti - quando l'Italia ne ha accolti 90mila solo quest'anno - è incomprensibile. La solidarietà europea viene sbandierata – dice – ma siamo soli e il nostro sistema di accoglienza in difficoltà. Non aderiremo a un Patto europeo non bilanciato tra solidarietà e responsabilità”.

Accoglienza sotto sforzo: non si fermano infatti gli sbarchi a Lampedusa. Oltre 200 migranti arrivati oggi sull'isola, dopo i 522 di ieri e il Sindaco Filippo Mannino, scrive al Governo per un incontro urgente: "È un bollettino di guerra – dice - e mi preoccupa come stia diventando una quotidianità, nell'indifferenza dell'Europa”. Mentre è un neonato di 20 giorni l'ultima vittima del mare. Il suo cadavere è stato trovato su un barchino con 36 persone a bordo, soccorso dalla Capitaneria di Porto al largo dell'isola. Era partito dalla Costa d'Avorio con la mamma, di 19 anni.