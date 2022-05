Reddito di cittadinanza: 200 euro in più a luglio

In Italia con il decreto "Dl Aiuti", in vigore da mercoledì 18 maggio, è stato introdotto un aiuto che prevede un bonus una tantum da 200 euro a una moltitudine di categorie: lavoratori dipendenti, disoccupati, pensionati, lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo e domestici, Co.co.co., lavoratori a intermittenza autonomi non in possesso della partita Iva, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori autonomi e professionisti, nonché anche ai percettori del Reddito di cittadinanza.

La misura ha fatto molto discutere in quanto la spesa per realizzarla è stata molto alta: 6,3 miliardi di euro e il beneficio effettivo per la platea dei 31,5 milioni di italiani è basso. "Il gioco non vale la candela" sostengono alcuni, tra cui diversi politici, mentre quelli più svantaggiati a livello economico affermano: "meglio di niente", altri lo giudicano come una "presa per i fondelli".

I nuclei familiari che percepiscono il Reddito di cittadinanza, si vedranno maggiorato in automatico l'importo della mensilità di luglio di 200 euro. Tra coloro che non dovranno fare richiesta ci sono anche i pensionati, i lavoratori dipendenti e i disoccupati, che sempre nel pagamento di luglio ci sarà l'aumento in questione. Tutti gli altri dovranno necessariamente fare domanda all'Inps. Per poterlo ricevere bisogna avere un reddito non superiore a 35mila euro.