Riccione: auto contro albero. Morto un ventenne, una ragazza in terapia intensiva

Un giovane di 20 anni è morto stamattina a Riccione in un incidente stradale ha coinvolto tre ragazzi e due ragazze, di età fra i 18 e i 22 anni. Attorno alle 6.50 un'auto, una Fiat 500, con a bordo i 5 giovani, si è schiantata contro un pino al lato della strada in viale Abruzzi, per cause che sono al vaglio della polizia locale di Riccione. La vittima è un giovane di 20 anni di Cattolica, di origine albanese, morto sul colpo. I quattro feriti, tre trasportati in elisoccorso al Bufalini e una delle ragazze all'Ospedale Infermi di Rimini, non sarebbero in pericolo di vita. Solo la ragazza trasportata al Bufalini è ricoverata in terapia intensiva. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Riccione e i vigili del fuoco.









"Questa mattina Cattolica si è svegliata con una notizia tremenda. A nome dell'intera comunità - scrive la sindaca di Cattolica Franca Foronchi - vogliamo rappresentare la nostra vicinanza alle famiglie dei giovani coinvolti nell'incidente verificatosi all'alba di oggi. Ci stringiamo e ci uniamo al dolore dei cari che hanno perso una vita cosi giovane. Un notizia che ci riempie l'animo di tristezza, di quelle che non si vorrebbero mai ricevere. Ci auguriamo con tutto il cuore che le condizioni dei 4 ragazzi coinvolti migliorino e che abbiano la forza di superare questo triste episodio".