Riccione: cade durante la potatura dell'albero, ricoverato in condizioni gravi

Incidente sul lavoro nel pomeriggio a San Lorenzo di Riccione, in Via Rossini 7. Un uomo, all'esterno di una villetta, stava potando una pianta a diversi metri di altezza, quando è caduto a terra per ragioni da accertare. Per via dell'impatto ha riportato lesioni importanti che hanno richiesto l'intervento urgente del 118. L'uomo è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'Ospedale Bufalini di Cesena in condizioni di massima gravità. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale.