Riccione: “ladri di biciclette” (elettriche), 4 ragazzi denunciati per ricettazione

Quattro ragazzi, due maggiorenni egiziani, un minorenne loro connazionale e un altro minorenne albanese, sono stati denunciati a Riccione per ricettazione dai carabinieri. Sono stati trovati in possesso di biciclette elettriche da poco rubate. I quattro, tutti provenienti dal Bolognese, in vacanza, sono stati visti in via San Martino e controllati. Appena fermati, si è subito compreso che qualcosa non andava: l’agitazione negli occhi dei ragazzi ha convinto i militari a condurre in caserma il gruppetto per chiarire da dove provenissero le e-bike. Si è poi scoperto che le bici erano state rubate poco prima in un cortile di via Pergolesi. Sui giovani gravavano precedenti reati contro il patrimonio. Una successiva perquisizione ha consentito ai militari di sequestrare una decina di dosi di marijuana, che uno dei maggiorenni e l'albanese avevano con sé. Le biciclette sono state riconsegnate ai legittimi proprietari, tra cui un turista svizzero.