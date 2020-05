Riccione presenta la campagna promozionale estiva. Renata Tosi: "Il sole e il mare sono il nostro petrolio"

"Il sole e il mare sono il nostro petrolio. Sono il combustibile che manda avanti la nostra comunità. Però ecologici e fonti di energia inesauribile". Lo ha dichiarato la sindaca di Riccione, Renata Tosi, al varo della campagna di comunicazione della sua città per l'estate 2020. “A differenza del petrolio, però, - ha aggiunto - sole e mare sono ecologici e sono fonte di energia inesauribile. Siamo convinti che se ci concentriamo su ciò che è la nostra forza, la nostra idea di comunità, su come sappiamo lavorare, ascoltando le istanze che arrivano dal mondo imprenditoriale, anche quest’estate saremo vincenti

Il nuovo logo consiste in un sole stilizzato con un grande alone giallo e la scritta 'sotto il sole di Riccione'. "Quello disegnato per Riccione è un sole essenziale", ha detto il creatore della grafica, Luca Sarti. "Un sole accecante che ricorda quando abbiamo gli occhi chiusi e siamo stesi in spiaggia", ha aggiunto. La campagna di affissione dei manifesti nei capoluoghi della regione partirà da subito, come riferito dall'amministrazione comunale, e durerà due settimane.

"La semplicità del tratto diventa un'immagine complessa, quella appunto che veicoleremo per l'estate 2020", ha detto l'assessore Turismo di Riccione, Stefano Caldari, il quale ha precisato che la campagna promozionale di quest'anno potrà contare su minori risorse: "Oggi il Comune è in estrema difficoltà in termini economici - ha detto -. Tutta l'operazione degli eventi e della comunicazione regge sulla tassa di soggiorno, però per quest'anno non si riesce ancora a mettere a previsionale una cifra". Per la campagna "abbiamo dovuto fare ricorso al nostro bilancio", ha aggiunto Caldari precisando che l'operazione vale 35-40 mila euro.

