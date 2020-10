Riccione: rapinarono una pescheria, rintracciati dai Carabinieri

Lo scorso 23 maggio due uomini avevano derubato la pescheria “Ittica Riccionese”, sita in viale Fratelli Ruffini. I malviventi avevano infranto la porta a vetro con un tombino e rubato il registratore di cassa, contenente 1500 euro. Da un'analisi degli impianti di videosorveglianza e attente indagini gli uomini dell'Arma hanno trovato il ciclomotore utilizzato per il furto e il registratore di cassa, arrivando così ad identificare i due autori. Si tratta di un rumeno e un italiano, entrambi 28enni. Per loro è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di furto aggravato.