Riccione: rissa al ristorante coinvolge anche una turista di 67 anni

Ci sarebbero futili motivi alla base di una rissa che ha coinvolto sei turisti all'interno di un ristorante di Riccione. I litiganti avevano diverse età: dai 18 anni del più giovane, ai 67 della più attempata. All'arrivo dei carabinieri, avvertiti dai avventori preoccupati del locale, le sei persone si stavano azzuffando tra i tavoli e le sedie. Non senza fatica, i militari sono riusciti a dividerli, subendo anche gli insulti e la resistenza, in particolare da parte di un 42enne e del 18enne. Che, dopo essere stati condotti in Caserma, sono stati deferiti per resistenza e oltraggio a un pubblico ufficiale.