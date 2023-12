Nella notte ignoti hanno sfondato la vetrina del negozio Stock&Store di Riccione, in Viale Dante 194. I ladri avrebbero staccato un tombino per poi lanciarlo contro la vetrata dell'attività. Immediatamente è scattato l'allarme e i malviventi si sono dati alla fuga, senza rubare nulla. Non si tratta della prima volta per i proprietari, già lo scorso 12 dicembre un'altra vetrina del negozio era stata distrutta per un tentativo di furto.