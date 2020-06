Riccione: sgomberato l'ex hotel Conchiglie: Identificate 14 persone

Questa mattina, attorno alle 7:30, gli agenti della Polizia di Riccione e della Questura di Rimini hanno effettuato un'operazione di sgombero dei locali abbandonati dell'ex Hotel Le Conchiglie e ex colonia Serenella, situati sul lungomare nord della Perla Verde. Quattordici le persone identificate, tredici stranieri e un italiano, le cui posizioni sono ora al vaglio delle autorità.

I locali, a seguito dell'intervento, sono stati chiusi e messi in sicurezza, mentre la vegetazione incolta è stata tagliata. L'operazione è stata realizzata in collaborazione con la proprietà dello stabile, che dalla mattina sta provvedendo anche alla demolizione di un fabbricato indipendente situato nella parte retrostante dell'area. La ristrutturazione dell'ex Hotel Le Conchiglie rientra fra i progetti presentati a fine 2019 per la riqualificazione urbana nella zona a mare della città. “Il cammino intrapreso al suo completamento – spiega il sindaco Renata Tosi - non solo renderà la città più bella, con strutture nuove e funzionali, ma servirà a dare impulso all'economia di Riccione”.