Riccione: viaggio nei quartieri di sindaca e giunta, riposte sui disagi legati alle discoteche

Un centinaio di persone presenti alla prima tappa del viaggio nei quartieri di sindaca e giunta a Villa Alta.. Prenderanno il via entro l’anno i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra la Statale 16 e viale Abruzzi. Numerosi viali del quartiere saranno interessati dai lavori di rifacimento di asfalti e marciapiedi. Tema molto sentito dai residenti è quello della convivenza con le discoteche della collina a causa degli schiamazzi notturni, i rifiuti abbandonati in strada, i danneggiamenti e la sosta delle auto non disciplinata. L’amministrazione, per voce degli assessori Oreste Capocasa e Simone Imola, ha garantito la massima attenzione, aggiungendo che i gestori dei locali verranno nuovamente convocati con l’obiettivo di ripristinare una collaborazione virtuosa.