Ricercato internazionale arrestato dalla Polizia

Arresto a Rimini, la scorsa notte, per un uomo di 33 anni di origini domenicane ma naturalizzato italiano ricercato, a livello internazionale, in seguito a un mandato di arresto europeo da parte dell'Olanda al fine di espiare la pena seguita alla condanna per i reati di tentato omicidio, rapina, lesioni personali volontarie e aggravate. Il latitante è stato bloccato dagli uomini della Squadra Mobile e delle Volanti delle Polizia di Stato riminese appostati fuori dal palazzo in cui l'uomo era rifugiato. Uscito dal suo appartamento prima dell'arrivo dei poliziotti, il 33enne è scappato verso il tetto del palazzo nel tentativo di saltare sugli edifici adiacenti aprendosi così una via di fuga. Inseguito dagli agenti l'uomo è stato catturato e accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito. L'intervento della Polizia ha sventato i piani del ricercato il quale aveva già preparato le valigie per allontanarsi dalla città romagnola.