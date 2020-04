Rimini: 30enne schianta l'auto contro la rotonda. Ricoverato in condizioni gravi

Incidente a Rimini

Incidente stradale oggi a San Martino dei Mulini. Secondo quanto riporta Riminitoday un 30enne viaggiava su una Citroen C3, da Santarcangelo in direzione Rimini e si sarebbe schiantato, per cause ancora da accertare, contro la rotatoria tra via Trasversale Marecchia e Via Tomba. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con elisoccorso e automedica. Date le gravi condizioni del ferito si è deciso di far intervenire l'elisoccorso per il trasporto al Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. Sul posto Carabinieri e Polizia stradale per i rilievi e Vigili del fuoco, che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso.