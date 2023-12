Rimini: 522 codici rossi in un anno, 82 i casi di stupro

A Rimini, ogni giorno una donna è oggetto di maltrattamento e nel periodo estivo si concentrano la maggior parte dei casi di violenza sessuale che in un anno sono 82, concentrati per la maggior parte nei mesi tra luglio e agosto. Il dato emerge da quelli raccolti dalla Procura di Rimini e trasmessi al Ministero della Giustizia nel 2023. Come riporta il Corriere Romagna, il report fa riferimento al periodo dal primo luglio 2022 al 30 giugno 2023. Per la procuratrice capo, Elisabetta Melotti, la violenza di genere anche a Rimini è una straordinaria e permanente emergenza. Nel periodo preso in esame infatti sono stati iscritti con argomento "codice rosso" 522 procedimenti. Più di uno al giorno. Di questi 522, 275 sono casi di maltrattamento in famiglia, 122 atti persecutori, molestie e minacce; 82 sono state le violenze sessuali. Il trend è sostanzialmente uguale a quello dell'anno precedente e stando alle statistiche sarà lievemente in aumento per il prossimo. Solo la scorsa settimana i procedimenti definiti "codice rosso" a Rimini sono stati quattro. Sempre nello stesso periodo, luglio 2022 al 30 giugno 2023, sono state emesse 84 ordinanze di applicazione della misura cautelare, di cui 21 di custodia cautelare in carcere, 15 di arresti domiciliari e le rimanenti di divieto di avvicinamento ed allontanamento dalla casa familiare. Risulta inoltre che l'ufficio ha definito nel periodo un numero superiore di procedimenti rispetto a quelli pervenuti, ossia 538 sui 522, facendo sì che non vi siano arretrati. "Le persone offese sono nella quasi totalità donne", ha sottolineato la procuratrice Melotti.