Rimini: aggredisce 90enne al bancomat e gli morde la mano, arrestata 28enne

La Polizia di Stato ha arrestato una giovane di 28 anni, residente a Misano Adriatico, ma originaria di Fano, per tentata estorsione e rapina impropria. Mercoledì sera intorno alle 20, la ragazza avrebbe tentato di estorcere denaro, 50 euro, ad un anziano di 90 anni e alla figlia, ma non riuscendo nell'intento avrebbe quindi sottratto all'anziano il borsello prima di tentare la fuga.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti intervenuti in via Marconi a Viserba di Rimini, la 28enne, visto che i due stavano prelevando ad uno sportello bancomat, e la loro auto era rimasta aperta ,si è impossessata delle chiavi chiedendo il pagamento di 50 euro per la restituzione. Ne è nata così una colluttazione, tra il 90enne e la figlia da una parte e la giovane d'altra. Nel parapiglia, la ragazza dopo aver morso l'anziano ad una mano è fuggita con un borsello, contenente l'apparecchio acustico dell'anziano, ma pochi metri dopo aver svoltato l'angolo è stata bloccata dalla Polizia di Stato. La 28enne si trova ora in carcere a Forlì.