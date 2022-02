Rimini: al via nuovi lavori per separazione reti, oltre 5mila metri di costa 'liberata'

Prosegue il Piano di Salvaguardia della Balneazione che, nelle ultime due estati ha consentito di evitare divieti di balneazione nelle aree interessate dagli interventi, con oltre 5mila metri lineari di costa già “liberata”. Il Piano è stato segnalato dall’ONU per la sua importanza nella salvaguardia degli ambienti marini e rientra in uno degli obiettivi dell'Agenda 2030. In partenza in questi giorni nuovi lavori di Hera per la separazione delle reti fognarie nell’area di Viserbella a Rimini nord. Riguardo ai cantieri a Rimini sud, il terzo e ultimo stralcio della Dorsale Sud è stato già completato. È attualmente in corso la progettazione definitiva delle nuove vasche Rodella e Colonnella, per le quali si prevede di poter avviare l’iter di autorizzazione entro il mese di maggio.