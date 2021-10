Rimini, al via TTG Travel Experience: anche San Marino tra i 40 paesi presenti per parlare di turismo

Si alza il sipario su TTG Travel Experience fino al 15 ottobre al quartiere fieristico di Rimini. La cerimonia ufficiale di apertura è alle ore 12 alla quale seguirà un talk show condotto da Simona Ventura con Massimo Garavaglia, ministro del turismo, Giorgio Palmucci, presidente dell'Agenzia Nazionale del Turismo, Fabio Lazzerini, Chief Executive Officer Ita e Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi. Presenti al taglio del nastro anche il Direttore del Dipartimento Cultura e Turismo Filippo Francini e il Direttore dell’Ufficio del Turismo Nicoletta Corbelli.

Oltre 200 eventi con più di 250 speaker distribuiti nelle nove arene per i tre giorni di manifestazione, ispirati alla Vision 2021 "Be Confident". Tema che viene declinato su quattro pilastri, Fiducia nella vita, persone, natura e futuro attraverso un nuovo racconto dell'esperienza di viaggio, affidato per questa edizione, principalmente a voci femminili.

Sono 700 i buyer provenienti da oltre 40 Paesi esteri (62% dall'Europa e 38% dai Paesi extra europei) che parteciperanno ai business meeting per incrociare domanda e offerta; mentre sono una trentina i Paesi esteri presenti con il loro stand nei padiglioni di The World.

L’Ufficio del Turismo sarà presente all’interno del Padiglione C5 - Stand 079-082 per promuovere la destinazione e cogliere le opportunità di networking con i key player del comparto turistico. TTG Travel Experience sarà l’occasione per presentare le ultime novità sui prodotti turistici di eccellenza per la Repubblica di San Marino, tra cui la vacanza attiva e le esperienze acquistabili online dal sito www.visitsanmarino.com.