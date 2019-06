Rimini: cade un fulmine in Via della Fiera. Spavento per i passanti

Il diluvio a singhiozzo oggi ha colpito Rimini, con tuoni e lampi nel primo pomeriggio. Un fulmine è caduto in Via della Fiera, vicino al Convento del Santo Spirito in mezzo alla strada, facendo saltare gli allarmi nella zona. Fortunatamente nessuna grave conseguenza, se non un grande spavento per i passanti e casse fuori uso al Conad City per qualche minuto. La situazione è rientrata in breve tempo alla normalità e nel pomeriggio ha fatto capolino anche il sole.