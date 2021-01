Rimini: calci e pugni all'ora dell'aperitivo, rissa tra ragazzini in centro storico

Il video della rissa

Puntuale come oramai quai tutti i fine settimana anche nel tardo pomeriggio di sabato è scoppiata l’ennesima rissa tra ragazzini nel cuore del centro storico di Rimini. Poco dopo le 18 un numeroso gruppo di giovanissimi si è affrontato lungo Corso d’Augusto, all’altezza del vicolo Cima poco lontano dall’Arco, e ha iniziato a picchiarsi. Scene oramai classiche: uno sguardo storto, qualche parola di troppo ed ecco che iniziano a volare calci e pugni. Il tutto sotto gli occhi dei passanti atterriti che, impotenti, si sono trovati in mezzo al parapiglia. Pochi secondi di violenza e poi, i vari gruppi, si sono allontanati in tutta fretta prima che sul posto arrivassero le forze dell’ordine.





A denunciare e riprendere quanto accaduto è stato il consigliere comunale Filippo Zilli (Lista civica Vincere per Rimini) che ha poi pubblicato il filmato sulla sua pagina di Facebook. “Questo è quello che intendo quando parlo di baby gang in centro storico - ha commentato. - Quando parlo di paura dei residenti e commercianti. Quando parlo delle famiglie che temono nel sapere i propri figli in giro. Quando denuncio una situazione oramai fuori controllo. Quando chiedo presidi fissi delle forze dell’ordine. Ecco cosa è appena successo in pieno Corso d’Augusto. È questa la città che vogliamo? Basta. Pretendiamo ordine, sicurezza e legalità”.