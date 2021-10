Rimini: causa incidente in bicicletta, poi scappa

Incidente in mattinata sulla Marecchiese, a Spadarolo di Rimini all'altezza del civico 345. Secondo le prime ricostruzione, un uomo in bicicletta stava procedendo sulla ciclabile in direzione mare quando sarebbe entrato sulla carreggiata mentre stava passando un maxi-scooter con due persone a bordo. Inevitabile l'impatto. Il ciclista ha riportato ferite lievi, tanto di far perdere le proprie tracce dopo l'arrivo della Polizia locale. Sul posto anche un'ambulanza e due auto medicalizzate che hanno soccorso le altre due persone coinvolte nel sinistro, entrambe portate in ospedale: il 23enne alla guida dello scooterone è stato trasportato in pronto soccorso in codice di massima gravità, mentre la donna, di 44 anni, ha riportato ferite meno gravi.