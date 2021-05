Rimini: e' morta la disabile investita sulle strisce pedonali

Una disabile di 70 anni è stata investita oggi nella tarda mattinata mentre attraversava le strisce pedonali. La donna residente poco distante, stava attraversando sulla sedia a rotelle via Flaminia, all'altezza delle strisce pedonali, quando è stata travolta da una Yaris che procedeva in direzione Riccione. Per via dell'urto l'anziana, nata il 12/5/1951, è volata per alcuni metri sulla strada. Intervenuto sul posto il 118 con ambulanza e auto medicalizzata per il trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Infermi. La donna, che in un primo momento, era stata portata al nosocomio con codice di media gravità, si è improvvisamente aggravata per le ferite riportate ed è deceduta agli 'Infermi' Per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale.