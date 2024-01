Rimini e Riccione salutano il 2024 con il primo bagno in mare

Che sia per tradizione o per scaramanzia, anche quest'anno - come ogni anno - si è ripetuto il rito del primo bagno in mare. Al porto di Rimini circa una quarantina di persone hanno deciso di tuffarsi nell'Adriatico mentre a Riccione - all'altezza di piazzale Roma - sarebbero state addirittura un centinaio. Ad assistere al rito, tantissimi tifosi e curiosi sulla spiaggia - complici anche le temperature abbastanza miti, oltre dieci gradi sopra lo zero il primo di gennaio - . A Riccione presente anche la sindaca Daniela Angelini, che ha portato i saluti e l’incoraggiamento dell’amministrazione comunale, oltre agli auguri di un felice anno nuovo.