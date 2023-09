Rimini: fermato il presunto accoltellatore di Bellariva

In pochi giorni i Carabinieri di Rimini sono riusciti ad individuare e fermare la persona che, la scorsa settimana, ha accoltellato un 25enne senegalese al termine di una lite a Bellariva. La ricostruzione degli istanti precedenti alla colluttazione e la testimonianza della stessa vittima – per lui 45 giorni di prognosi –, hanno permesso ai militari di circoscrivere il cerchio e portare avanti ricerche mirate. Hanno infatti scoperto che il diverbio sarebbe iniziato quando un giovane di 22 anni, di origini afgane, ha accusato il senegalese di avergli rubato lo smartphone. Dalle parole si è ben presto passato ai fatti: il 22enne si sarebbe procurato, da un terzo soggetto, un coltello poi usato per colpire ripetutamente la vittima con numerosi fendenti. Dalla descrizione dei soggetti fatta dal senegalese, i carabinieri hanno intuito che, per trovare accoltellatore e complice, avrebbero dovuto cercare nei luoghi in stato di abbandono. E dopo due giorni dal fatto di sangue, i militari hanno individuato colui che, in ipotesi d’accusa, avrebbe dato l’arma al ragazzo afgano. Sarebbe un 38enne connazionale della vittima; durante la perquisizione, è stato infatti trovato in possesso di due coltelli, uno dei quali verosimilmente utilizzato la notte precedente per l’aggressione. L'uomo è stato così fermato per delitto in concorso. Per trovare l'esecutore materiale dell'accoltellamento è stata inserita una nota di ricerca per tutte le forze di polizia. Ed è così che la notte di sabato scorso, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Rimini, durante un’attività di controllo, all'interno del parco Murri, ha notato un soggetto che, alla vista degli agenti, stava assumendo un atteggiamento sospettoso. Portato in Questura, è stato eseguito il suo fermo in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto di lesioni aggravate. I due soggetti, accoltellatore e complice, sono stati condotti presso la casa circondariale di Rimini in attesa della convalida da parte del Gip.