Rimini: guida in stato di ebbrezza, 12 patenti ritirate dalla Polizia

Questo fine settimana, oltre alle normali pattuglie di vigilanza stradale, sono stati aggiunti sei equipaggi al fine di controllare e garantire la sicurezza in strada. La Polizia ha fermato, nelle nottate di sabato e domenica, 154 veicoli, di cui 16 positivi all'alcoltest. Di questi, nove sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Sono stati sequestrati due veicoli: uno di un 50enne, con un tasso alcolemico di 2,36g/l e l'altro di un neopatentato da appena un mese. Inoltre, 4 conducenti di monopattini sono stati sorpresi ubriachi. Quindi 12 patenti ritirate nell'immediato, in attesa della sospensione. 112 infrazioni nel fine settimana: 10 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 3 per uso del telefono cellulare durante la guida, 10 per eccesso di velocità. La Polizia provveduto alla decurtazione di 217 punti dalle patenti di guida.