Rimini, i numeri della Polizia di Stato

Bilancio della Questura di Rimini

Oltre un arresto e quasi quattro denunce al giorno. Il bilancio 2019 della Polizia di Stato, 128 gli arresti della Squadra Mobile, che nel 2019 ha denunciato 40 persone e sequestrato oltre 3 kg di cocaina, oltre 5 kg tra hashish e marijuana, 70 francobolli imbevuti di LSD, oltre a eroina, ecstasy, mdma e altre droghe sintetiche. L'ultima operazione antidroga a dicembre, Clean Park, grazie alla quale sono stati emessi 10 provvedimenti di custodia cautelare, ha avuto forte respiro mediatico e potrebbe riservare nuovi sviluppi nei prossimi mesi. Di rilievo, considerato il peso dei flussi migratori nel riminese, l'attività dell’Ufficio Immigrazione: rilasciati 14.482 permessi di soggiorno tra elettronici e cartacei, di cui allo stato attuale 12.756 consegnati agli aventi diritto; rifiutati e revocati 228 titoli di soggiorno. Emesso 197 espulsioni, 123 ordini del Questore a lasciare il territorio nazionale, 9 rimpatri immediati e 6 allontanamenti. 266 gli arresti dalla Squadra Volante; 1.130 le denunce a piede libero. Tra le attività più caratterizzanti le ordinanze per i servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni ed eventi: 1.076. La Polizia Amministrativa, infine, nell'anno appena trascorso ha notificato 6 ordinanze in base al Tulps per la sospensione di altrettanti attività commerciali.