Rimini: incendio a lato dell'A14, fumo in autostrada

Alcune immagini della bonifica

Vigili del Fuoco e volontari della Protezione civile sono intervenuti, nel primo pomeriggio di martedì, in via Camilluccia, in località Tavoleto, nel Riminese. Si era infatti sviluppato un incendio che ha coinvolto un campo coltivato e le sterpaglie a lato dell'autostrada, all'altezza del cavalcavia di via Tavoleto. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni, mentre le forze dell'ordine segnalavano la scarsa visibilità, causa fumo, ai guidatori che viaggiavano in A14. Durante le azioni di spegnimento, un vigile del fuoco è rimasto infortunato ed è dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale.