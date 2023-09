Rimini, Maltratta i genitori, Gip vieta avvicinamento a meno di 500 metri

Non potrà avvicinarsi a meno di 500 metri dai luoghi frequentati dai genitori il 45enne indagato per aver maltrattato per mesi i genitori e aver loro estorto denaro. I genitori esasperati hanno denunciato il figlio ai carabinieri di Rimini, che coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani hanno raccolto una serie di denunce sui comportamenti dell'uomo. I genitori infatti hanno raccontato agli inquirenti una serie di vessazioni psicologiche e fisiche a cui il figlio, probabilmente affetto da una dipendenza, li aveva costretti a sopportare. Il Gip, Manuel Bianchi - sentita la Procura della Repubblica - ha quindi emesso a carico del 45enne, difeso dall'avvocato Alfonso Vaccari, un'ordinanza cautelare che gli vieta di avvicinarsi ai genitori a meno di 500 metri.