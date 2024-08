Rimini: moto d'acqua in avaria urta la scogliera, soccorse tre persone

Nel pomeriggio a Rimini i Vigili del fuoco, con il presidio acquatico presente in estate in darsena, sono intervenuti per mettere in sicurezza una moto d’acqua, con a bordo tre persone, in difficoltà dopo avere urtato la scogliera del faro all’ingresso del molo di levante. Durante le operazioni un soccorritore acquatico dei Vigili del fuoco si è immerso in acqua; il natante in avaria è stato consegnato, su un gommone, alla Capitaneria di Porto. La collaborazione tra Guardia Costiera e Vigili del fuoco, per il pattugliamento e la sicurezza in mare durante il periodo estivo, dura da dieci anni.