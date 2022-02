Rimini: nel 2021 oltre 16mila passaggi col rosso registrati dalle telecamere

Attraversare un incrocio nonostante il semaforo rosso si conferma è un’abitudine difficile da sradicare. A confermarlo sono i numeri che emergono dal report della Polizia Locale di Rimini per l’anno 2021 rispetto all’attività del sistema di rilevazione automatico delle infrazioni semaforiche, che consegnano la fotografia di un fenomeno che non accenna a diminuire.

Complessivamente lo scorso anno sono state oltre 16.344 le infrazioni rilevate dalle videocamere installate nei sette incroci semaforici attualmente monitorati nel territorio comunale di Rimini. Un dato di per sé rilevante, ma che assume ancora maggior peso se confrontato con le annate precedenti: nel 2020, pur a fronte dei minori spostamenti per il picco dell'emergenza sanitaria, le infrazioni rilevate furono 9.517. Nel 2019, quando gli incroci sottoposti a controllo erano cinque, le violazioni furono quasi la metà, 8.693.

Il ‘record’ è stato immortalato dall’impianto in funzione dal dicembre 2019 tra viale Regina Margherita e via Catania: ben 5.241 le violazioni, seguito dall’incrocio tra viale Principe Amedeo e via Perseo, 4.886.

Nei prossimi mesi l’amministrazione procederà all’installazione di ulteriori impianti di controllo. "Il passaggio col rosso resta una delle infrazioni più commesse in assoluto – commenta l’assessore alla Polizia Locale Juri Magrini – e probabilmente anche una delle più sottovalutate”.