Rimini: paziente molesto tenta di baciare l’infermiera durante il prelievo

Dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale il 31enne che, lo scorso gennaio, ha afferrato il collo di un infermiera dell'ospedale “Infermi” di Rimini nel tentativo di baciarla con la lingua.

L'uomo, poi denunciato a piede libero, si era presentato in stato di forte alterazione al pronto soccorso dopo aver assunto un mix di alcol e cocaina; e i medici avevano disposto l'analisi del sangue. Quando l'infermiera, una 27enne, si era avvicinata al paziente con la siringa, questi si era divincolato per poi tentare l'approccio sessuale, alla presenza anche del medico che si trovava nell'ambulatorio. La giovane professionista, impaurita, era riuscita a liberarsi dalla presa e a dare l'allarme. Per calmare il paziente molesto era stato necessario sedarlo.

La 27enne aveva poi sporto denuncia al posto di polizia dell'ospedale e, al termine delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani, il 31enne è stato indagato per violenza sessuale. Nei suoi confronti potrà essere richiesto un rinvio a giudizio sul quale dovrà decidere il giudice per le udienze preliminari.