Le immagini dal luogo dell'incidente

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato l'auto fuori strada: nella prima serata di ieri una Range Rover Evoque si è cappottata su un lato - probabilmente dopo aver impattato contro un palo in via Bastioni Settentrionali - proprio nei pressi del ponte di Tiberio. L'uomo al volante è uscito quasi illeso dal sinistro, riportando solo una ferita alla mano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 e la Polizia Locale.