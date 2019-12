Rimini, prodotti non sicuri: Gdf sequestra 6.000 oggetti

Sequestro da parte della Guardia di Finanza per prodotti giudicati non sicuri in quattro negozi della provincia di Rimini. Oltre seimila oggetti sono stati ritirati dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Rimini e della Tenenza di Cattolica negli esercizi commerciali i cui gestori avevano posto in vendita 700 giocattoli e altri prodotti, privi delle certificazioni e dei requisiti di sicurezza. Tutti i prodotti sequestrati sono risultati, infatti, privi di etichettature indicanti la provenienza o i canali di importazione, non erano riportate indicazioni sulla composizione o sui materiali utilizzati per la fabbricazione, né avvertenze in grado di informare i consumatori circa le corrette modalità di utilizzo o su eventuali rischi connessi ad un uso improprio. I giocattoli, in particolare, erano di qualità scadente e potenzialmente pericolosi e dannosi per la salute umana. I responsabili delle aziende, cui sono state comminate sanzioni amministrative da un minimo di 3.516 euro ad un massimo di 35.823 euro, sono stati segnalati alla locale Camera di Commercio per l'adozione di provvedimenti nei loro confronti.