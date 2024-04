Rimini: programma di asfaltature in vista del passaggio del Tour de France

L'Emilia-Romagna vuole farsi trovare pronta per l'appuntamento con il Tour de France. Il 29 giugno è infatti prevista la prima tappa, da Firenze a Rimini, passando per San Marino. Certamente un'occasione per mettersi in mostra a livello internazionale.

E per presentarsi al meglio – si legge sul Resto del Carlino –, la Regione e i Comuni coinvolti hanno varato un piano di lavori di manutenzione e asfaltature su alcune delle strade che saranno attraversate dalla Grande Boucle. La maggior parte degli interventi sarà realizzato tra aprile e maggio. Priorità per le strade danneggiate dagli smottamenti dopo l'alluvione.

Per quanto riguarda la provincia di Rimini, è stata appaltata la prima tranche di lavori per sistemare varie strade tra Novafeltria, Talamello e San Leo. A livello comunale s'interverrà in particolare sui viali Settembrini e Chiabrera e sul lungomare, anticipa l'assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli.

Diversi i ciclisti che hanno già testato i percorsi, come Roglic, Kwiatkowki e Evenepoel. Secondo il presidente di Apt Davide Cassani, “l'ultima ricognizione da parte degli organizzatori è avvenuta pochi giorni fa ed è andata bene”. E conclude: “Ci stiamo preparando al meglio al grande evento”.