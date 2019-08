Rimini: quasi 3.000 le domande accolte per il Reddito di Cittadinanza

Sono quasi 3.000 le domande per il Reddito di Cittadinanza accolte nella provincia di Rimini (per un importo medio mensile di 406 euro), quasi 32.000 quelle che verranno elargite in tutta l'Emilia-Romagna. A fornire i dati aggiornati a luglio l’Osservatorio sul Reddito di Cittadinanza. A livello nazionale sono 905mila le domande accettate complessivamente su 1,4 milioni. L’importo medio mensile è pari a 489 euro, 526 per il Reddito e 207 per la Pensione.

“Significa che in pochi mesi quasi 32.000 cittadini della nostra Regione hanno avuto accesso a una misura grazie alla quale potranno usufruire di un sostegno al reddito e contemporaneamente, nel caso dei percettori del Reddito di Cittadinanza, attivarsi in un percorso di formazione e riqualificazione con l'obiettivo di trovare un nuovo lavoro. Un risultato molto importante di cui sono estremamente soddisfatto”, commenta il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti.

Chiaramente il Comune con il maggior numero di domande accolte è quello di Rimini con 1.593, segue, distaccato, Riccione con 277, poi Cattolica (153) e Santarcangelo Di Romagna (141).