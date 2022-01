Il Presidente della provincia di Rimini Riziero Santi, in un post su facebook, interviene sull'obbligo di certificazione verde. "Nemmeno le chiese possono essere considerate zone franche. - dichiara - Non capisco e non condivido l’ostinazione da parte dei vescovi di non accettare l’idea di chiedere il green pass (ormai chiesto per ogni tipo di attività) per assistere alle funzioni religiose". "È doveroso - conclude - tutelare la salute dei fedeli e dei parroci".