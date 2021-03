Rimini: sanzioni per 17 persone e 3 bar per il mancato rispetto delle norme anti Covid

Week end di controlli da parte dei Carabinieri di Rimini, soprattutto in relazione al rispetto delle normative anti covid: nei centri storici di Rimini e Santarcangelo sono state elevate 17 sanzioni per violazioni del DPCM. In centro a Rimini sono stati sottoposti alla chiusura per 5 giorni due bar a causa degli assembramenti di clienti dinnanzi ai locali intenti a consumare bevande ed alimenti.

Ma non solo covid: 6 le persone denunciate a seguito dei controlli sul territorio. Una ragazza è stata beccata mentre tentava il furto di due tute all’interno del centro commerciale “Le Befane” per un valore di 230 euro. Accusa di ricettazione invece per un 31enne italiano, ma residente a San Marino, fermato a bordo di un’auto risultata rubata a Pesaro. Stessa accusa per un 23enne trovato anche in ossesso di oggetti atti ad offendere. Infine sono stati rintracciati due cittadini marocchini inottemperati all’ordine di espulsione e una giovane è stata trovata in possesso di una modica quantità di marijuana .

Interventi per il rispetto del decreto anche da parte della Polizia di Stato che è intervenuta presso un bar del centro dove parecchi clienti si erano posizionati all’esterno per seguire la partita di calcio che veniva trasmessa dalla tv all’interno del locale. Sanzionato il bar che consentiva le consumazioni al banco con la chiusura per 5 giorni del locale.