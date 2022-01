Rimini: serie di furti alle auto in sosta all'ospedale “Infermi”, 52enne arrestato in flagranza

Un uomo, un 52enne italiano, è stato sorpreso mentre stava mandando in frantumi i finestrini delle auto in sosta davanti all'ospedale “Infermi” di Rimini per rovistare all'interno degli abitacoli. A segnarlo alla Polizia, un cittadino che lo aveva notato aggirarsi con fare sospetto. Quando è arrivata la Volante, l'uomo ha tentato di nascondersi, accovacciandosi tra le autovetture parcheggiate, ma è stato comunque individuato e bloccato. L'uomo è stato trovato in possesso della refurtiva, oltre ad un frangivetro, un taglierino e una forbice da elettricista, oggetti utilizzati per danneggiare le autovetture. L’uomo è stato arrestato in flagranza e dovrà rispondere davanti al Giudice per furto aggravato.