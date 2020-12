Rimini: si intensificano le misure di vigilanza e controllo

Riunione tecnica di coordinamento delle Forze di polizia, presieduta dal Prefetto di Rimini. Ieri è stata decisa una intensificazione dei servizi di vigilanza e di controllo con particolare dispiegamento di pattuglie a piedi, sia in divisa che in borghese, nei luoghi di maggiore afflusso delle persone come i centri cittadini.





Con effetto immediato, dunque, in vicinanza del Natale, saranno controllati luoghi di aggregazione, centri storici, arterie stradali principali. Attenzione che si concentrerà soprattutto nel fine settimana, con le Forze di polizia impegnate a verificare l'osservanza di tutte le misure previste dalle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Emilia Romagna per limitare la diffusione del coronavirus.

In primis il mancato rispetto della prevista distanza sociale e l'uso improprio o l'assenza di mascherine. I controlli e le successive valutazioni delle eventuali irregolarità saranno poi oggetto di successive analisi per una possibile rimodulazione delle misure adottate.