Rimini: tentano furto in due hotel, fermati dalla Polizia

La Polizia di Rimini ha fermato due pregiudicati, un 35enne originario dalla Costa D'Avorio e un 25enne ucraino, per aver tentato un furto in due hotel. I due erano stati notati questa mattina, attorno alle 5:30, in un albergo di Viale Regina Elena dopo aver forzato una porta in vetro dell'ingresso principale senza però aver rubato nulla. Le autorità, intervenute sul posto, hanno però notato i ladri sono stati notati in un'altra struttura nella stessa via, nella quale si erano introdotti forzando una finestra.







All'interno i militari hanno sorpreso il 31enne e il 25enne, che hanno tentato di darsi alla fuga con in mano una bicicletta elettrica trafugata. Hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati all'esterno dalle forze dell'ordine. I due avevano rubato all'interno della struttura anche un cavo di ricarica della batteria della bici, una bottiglia di vino, un alimentatore per cellulare, un pendente a forma di goccia in vetro e numerose monete. Tutti i beni sono risultati essere di proprietà della responsabile dell'albergo. L'ivoriano portava con sé anche un coltello multiuso.



I due saranno sottoposti a processo questa mattina con rito direttissimo.