Rimini: tra Natale e Capodanno controlli a tappeto su green pass e mascherine

Provincia di Rimini rastrellata a cavallo tra la fine e l'inizio dell'anno da tutte le forze di Polizia. Controlli serrati sull'effettiva osservanza delle disposizioni anti-Covid del Governo italiano in base al piano provinciale in vigore. Gli accertamenti compiuti dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 – riferisce la Prefettura – hanno visto 2286 persone alla verifica del green pass; 4 le sanzioni.

Raffica di controlli sulle mascherine: 103 persone controllate e sanzionate; al setaccio anche le attività, 298; 2 quelle chiuse provvisoriamente; 4 i titolari di esercizi o attività sanzionati.

Green pass più che mai nel mirino in Italia anche degli hacker, lo scorso anno: 5.434 gli attacchi a sistemi informatici critici nazionali gestiti dalla struttura specializzata in cybersicurezza della Polizia postale. In questo contesto, l'azione degli inquirenti si è diretta soprattutto alla lotta alle falsificazioni e commercializzazioni di certificati verdi illegali, sia sul clear sia sul dark web. E sono state 101 le persone appartenenti alla "complessa galassia dei movimenti No vax e No Green pass" denunciate per aver partecipato a gruppi online che incitano alla violenza e organizzano eventi o manifestazioni non autorizzate. In crescita gli attacchi informatici alle aziende (126 quelli registrati), favoriti dallo smart working.

In aumento anche stalking, revenge porn e sextortion. Boom dei casi di sfruttamento sessuale dei minori e di adescamento online.