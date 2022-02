Rimini: trovato cadavere in mare di un 37enne della Repubblica Ceca

Giovedì mattina alle 10:45 nella spiaggia del Bagno 68 di Rimini è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di 37 anni in biancheria intima proveniente dalla Repubblica Ceca. Come riporta Rimini Today, in seguito alla segnalazione del corpo che galleggiava vicino allo stabilimento balneare, sono intervenuti la Capitaneria di porto e i medici del 118, che hanno constatato il decesso. Poco distante sono stati trovati lo zaino e i vestiti dell'uomo che ora si trova in obitorio per essere sottoposto all'autopsia.