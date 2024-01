Rimini: uccise l'ex compagna con 18 coltellate, condannato a 24 anni

Ð stato condannato a 24 anni e due mesi di reclusione, al risarcimento della parte civile con una provvisionale di 50 mila euro, Maximo Aldana De La Cruz, il 55enne reo confesso dell'omicidio dell'ex compagna. È arrivata nel tardo pomeriggio la sentenza di prima grado per l'omicidio di Noelia Rodriguez, uccisa il 19 maggio del 2022 a Rimini. La Corte d'Assise, presieduta dal giudice Fiorella Casadei, ha escluso i motivi abietti e futili e della crudeltà, ma non l'aggravante del legale familiare. La Corte ha riconosciuto le attenuanti generiche. In apertura di discussione nella duplice requisitoria i sostituti procuratori Davide Ercolani e Stefano Celli, avevano chiesto l'ergastolo, mentre la difesa, l'avvocata Paola Benfenati del Foro di Bologna aveva chiesto l'esclusione delle aggravanti visto anche il comportamento collaborativo dell'imputato.

L'uomo di 55 anni, cittadino peruviano, uccise l'ex compagna, la 46enne Noelia Rodriguez, sua connazionale, con 18 coltellate in un appartamento di via Dario Campana a Rimini. Reo confesso, il tassista peruviano arrivato in Italia un mese prima dell'omicidio viveva a Milano ma aveva intenzione di trasferirsi a Rimini per sposare Rodriguez. Quando la squadra mobile lo arrestò, era ancora vicino al cadavere della donna con in tasca l'anello di fidanzamento.