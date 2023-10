Rimini, uomo senza fissa dimora trovato morto in un parco

Il corpo senza vita un uomo è stato trovato in un parco a Rimini. Ne danno notizia i siti del riminese. Secondo quanto emerso si tratterebbe di un 53enne senza fissa dimora di origini pugliesi che frequentava spesso il parco in via Urano. Nel pomeriggio di ieri, una donna passando, ha notato che l'uomo era immobile su una panchina: quando ha visto che non manifestava segni di vita ha chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivato il 118 con il medico che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso che si ritiene avvenuto per cause naturali. Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato.